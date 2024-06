Straniero tampona auto e moto, guidate da padre e figlio

Incidente ieri sera verso le 19 in Strada di Pescaia: per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale intervenuta sul posto, nel tratto discendente (dall’incrocio con via Battisti-Pisacane alla zona di Colonna San Marco), c’è stato un tamponamento che ha coinvolto due auto e un motorino. Sembra che uno straniero, alla guida di uno dei due veicoli convolti, cambiando corsia sia finito contro l’auto guidata da un uomo e un motorino, con a bordo il figlio della persona tamponata. Il ragazzo è finito in ospedale senza gravi conseguenze. Il traffico è stato deviato su un’unica corsia.