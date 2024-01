"Strade sicure" a Siena. Arrivano quindici militari

di Laura Valdesi

SIENA

C’è anche Siena nell’operazione "Strade sicure" che vedrà l’impiego dell’esercito per servizi di ordine pubblico. Saranno 6.800 nel 2024 in Italia, secondo quanto ha reso noto il Viminale, di cui 800 presidieranno le stazioni ferroviarie, unitamente ai luoghi ritenuti più delicati da ciascun territorio. Questa volta a Siena arriveranno quindici militari. Non si conosce ancora il periodo e per quanto tempo resteranno. Certo è che sarà il prefetto Matilde Pirrera, di concerto con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a stabilire le migliori modalità di impiego dei militari anche in base alle direttive del ministero. Non è la prima volta che "Strade sicure" riguarda Siena. Basta pensare che nel novembre 2017 a presidiare il territorio accanto a polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale e Municipale, furono i paracadutisti del 186° Reggimento Folgore. In quell’occasione si trattò di dodici militari che sorvegliarono obiettivi sensibili stazionando al Duomo durante il giorno e in Piazza del Campo la notte aumentando così anche la sicurezza percepita da parte dei cittadini. I quindici militari di "Strade sicure 2024" potrebbero, in ipotesi, essere utilizzati in modo identico al 2017 oppure anche in occasione di eventi estivi, il Palio in primis. E’ ancora tutto da stabilire.

"Il rafforzamento della sicurezza per il nostro territorio, grazie alla ripartenza dell’operazione ’Strade sicure’ voluta dal Governo e dal Viminale, con l’arrivo di quindici militari a Siena, rappresenta per l’amministrazione comunale una risposta concreta per una maggiore tutela dei cittadini, fra i nostri principali compiti", interviene Enrico Tucci, assessore a sicurezza e polizia municipale di Siena. Il deputato senese Francesco Michelotti (Fdi) ha evidenziato come "grazie all’attenzione che il governo Meloni e il Viminale hanno, fin dall’insediamento, dimostrato nei confronti della sicurezza e della protezione dei cittadini saranno 15 i militari in arrivo il cui compito sarà quello di vigilare e controllare alcune zone per garantire la legalità e rispondere così alle richieste in tal senso della cittadinanza. Questa unità dell’Esercito affiancherà il lavoro delle forze di polizia già presenti sul territorio. Si tratta di un impegno concreto dell’esecutivo che ha nuovamente previsto questo piano di sicurezza anche per Siena". Parla di piano che rappresenta "un passo avanti per la sicurezza della comunità" l’assessore Tucci. Molto probabile che una delle zone dove verranno destinati sarà quella della stazione.