Strade senesi, altra estate in coda. AutoPalio e Due Mari, cantieri attivi

Siena, 21 luglio 2024 – Anche ieri è stato un sabato un po’ pesante sulle strade senesi. Lunghe code sulla Siena-Grosseto, in direzione mare. E anche in quest’occasione il dito degli automobilisti in fila è stato puntato, non del tutto appopriatamente, contro il tutor dallo svincolo di Iesa al viadotto Le Potatine. "Non so più come ripeterlo - sbotta Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille e presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse - il tutor è attivo solo in direzione Siena, quindi sulla strada del ritorno dal mare. Mi sembra di rivivere ogni week-end la leggenda metropolitana dell’autovelox a Monticiano tarato sui 40 km all’ora. Non è mai stato acceso, né quel limite è stato applicato per il cantiere dell’Anas. Eppure ho letto di tante proteste di multati per aver guidato a 45 all’ora sulla Due mari".

Che sia colpa di un riflesso condizionato dall’autovelox che non c’è più, o l’effetto di un restringimento della carreggiata per i cantieri, soprattutto in quel tratto a due sole corsie della Siena-Grosseto, fatto sta che le code si sono formate anche ieri mattina. Ed è facile prevedere che ci saranno anche oggi sulla strada del ritorno.

Nel frattempo Anas , che è entrata da anni del gruppo Fs, in previsione dell’aumento del traffico per l’esodo estivo, per limitare le code e facilitare la circolazione sulla rete annuncia che "rimuoverà dal 27 luglio al 3 settembre 906 cantieri, il 70% dei 1.278 cantieri ad oggi attivi. In vista dell’esodo estivo – ha spiegato l’amministratore delegato Aldo Isi – abbiamo potenziato i presìdi su tutto il territorio nazionale e limitato la presenza dei cantieri con l’obiettivo di rendere più agevole e sicuro per tutti gli utenti il viaggio lungo gli itinerari di breve, media e lunga percorrenza della nostra rete". Oggi sarà un’altra giornata da ’bollino rosso’ per il traffico, anche se il traffico pesante è vietato fino alle 22. "L’intensificazione della circolazione lungo le strade si registrerà - recita la nota dell’Anas - a partire dall’ultimo fine settimana di luglio per concludersi i primi giorni di settembre".

Le tre arterie di collegamento in provincia (Siena-Grosseto, Siena-Bettolle e AutoPalio) sono tutte interessate da cantieri. Soprattutto l’AutoPalio, che ha restringimenti in diversi tratti dei suoi 56 km di lunghezza. E sono soprattutto i Comuni lungo il percorso, unitamente al sito dell’Anas che elenca i ’cantieri inamovibili’, a raccontare lo stato dell’arte dei lavoro lungo le strade. Il Comune di Colle ha rilanciato sulle sue pagine social, la nota della struttura territoriale Anas Toscana. Che ha comunicato che "proseguono gli interventi di manutenzione lungo il Raccordo Autostradale RA03 Siena-Firenze.

In merito ai cantieri di ripristino delle pavimentazioni stradali, Anas comunica che i lavori proseguiranno anche a luglio, 24 ore al giorno. Attività che prevedono scambi di carreggiata, di circa 2 chilometri, da lunedì a venerdì, e interesseranno i territori comunali di Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e Monteriggioni, per quanto riguarda la provincia senese. I lavori saranno interrotti ad agosto e termineranno il 15 settembre". Ci sono altri restringimenti di carreggiata anche nel tratto fiorentino, in entrambi i sensi di marcia. Ma sono tutti e tre inseriti nella lista dei cantieri inamovibili. Con fine lavori prevista per il 31 dicembre 2025, eccetto che per il tratto di San Casciano val di Pesa, che finirà a fine 2024. Anche i cantieri lungo la Siena-Grosseto, che per Anas si chiama SS223, sono ’inamovibili’: la chiusura di carreggiata dal km 34 al km 37,5, il senso unico alternato dal km 41,6 al 53,4 (lotto numero 9) e il restringimento in 150 metri del tratto finale, resteranno attivi per tutta l’estate.