Lunghe code sulle autostrade toscane. Traffico, giornata da bollino rosso

Firenze, 20 luglio 2024 – Autostrade aveva marcato la mattinata di oggi come bollino rosso, il pomeriggio in giallo. E in effetti il sabato mattina sulle autostrade toscane e sui principali assi viari diretti alle località turistiche sono sotto stress.

Dopo il venerdì nero, la giornata di ieri costellata da incidenti (per fortuna senza feriti gravi) che ha visto le autostrade paralizzate in più punti, con il culmine dell’interruzione per ore dell’Autosole fra Calenzano e Barberino, anche oggi ci sono rallentamenti pesanti.

Alle 9,30 il sistema di alert regionale segnalava un incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli e Pontedera, con oltre 5 chilometri di coda. Segnalato un incidente anche tra San Miniato e Montopoli e traffico intenso tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est.

All’origine della fila sulla A15 in direzione c’era invece il traffico intenso, con oltre 6 chilometri di coda tra Aulla e l’allacciamento con la A12 in direzione La Spezia.

Nemmeno a dirlo, traffico molto intenso sulla A11 Firenze-Mare in direzione Pisa Nord e alla barriera di Rosignano sulla A12 per il traffico diretto sulla costa livornese, la Maremma e l’Isola d’Elba.

Traffico molto sostenuto anche sulla A1 verso nord.

Da segnalare traffico intenso anche sull’Aurelia tra San Vincenzo e Venturina, sulla Statale 233 di Paganico tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse e tra Bagni di Petriolo e Casale di Pari in direzione Grosseto.