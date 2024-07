Autostrade, ancora caos in A1: lunghe code tra Calenzano e Barberino

Firenze, 20 luglio 2024 – Quella di ieri è stata una giornata infernale per gli automobilisti che si sono trovati a percorrere l’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello. Lunghe ore incolonnati sotto il sole a causa di una coda, che è arrivata a superare i dieci chilometri, accumulatosi dopo l'incendio di un Tir che trasportava carta.

Anche anziani e bambini che si spostavano per le vacanze tra i viaggiatori rimasti fermi in auto. Secondo racconti, molti non hanno ricevuto assistenza mentre si sono ritrovati fermi a causa del blocco del traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento di Barberino del Mugello e di Calenzano e di Borgo San Lorenzo con tre squadre e due autobotti. Si tratta, fra l’altro, del secondo episodio in due giorni avvenuto nello stesso punto. Il fuoco si è propagato anche alla vegetazione a bordo strada, sono state dunque inviate anche squadre Aib ed elicottero antincendio boschivo.

E questa mattina, 20 luglio continuano i problemi al traffico per chi viaggia sull'A1 tra Calenzano e il Bivio per la Variante di Valico. Società Autostrade segnala traffico intenso e code in direzione nord dal km 277. Nella notte, tra le 24 e le 6, è stato chiuso totalmente alla viabilità per ripristinare carreggiata e fondo stradale.

Sempre sullo stesso tratto la notte del 23 luglio Autostrade per l'Italia ha previsto lavori di ammodernamento con la demolizione dell'impalcato del viadotto «Goccioloni 2», situato al km 267+200. Le attività, in accordo con la prefettura, saranno concentrate tra le 2 e le 5,30 e verrà di nuovo chiuso il tratto di A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Percorso alternativo sulla viabilità ordinaria con uscita obbligatoria a Calenzano e poi sulla provinciale Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante 'Bologna’.