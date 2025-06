Strade, il ’no’ di Piancastagnaio: "Serve un strategia strutturale"

Il Comune di Piancastagnaio risponde alla posizione emersa dalle parole della presidente della Provincia Carletti e nell’appello firmato da trentadue sindaci della provincia al ministero delle Infrastrutture, per denunciare il taglio alle risorse per la manutenzione e la sicurezza stradale. Alla mobilitazione non hanno preso parte i comuni di Siena, Monticiano, Piancastagnaio.

"La sicurezza della rete viaria e la qualità delle infrastrutture – scrive l’ amministrazione comunale – sono da sempre una priorità per questa amministrazione che ha operato con continuità e spirito di collaborazione per migliorare i collegamenti anche a livello provinciale. La decisione di non aderire all’iniziativa promossa dalla Provincia non nasce né da disinteresse né da valutazioni di contingenza ma da una riflessione di merito. Riteniamo infatti che questa fase richieda una strategia condivisa, costruita con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e sociali - comuni,rappresentanze territoriali, forze economiche e produttive - e fondata su dati concreti,priorità chiare e proposte efficaci".

"Una strategia cioè –prosegue la nota stampa dell’amministrazione comunale – capace di affrontare le criticità strutturali che oggi condizionano l’intero sistema e che sia in grado di colmare il divario infrastrutturale che penalizza alcune aree della provincia di Siena rispetto ad altri territori limitrofi come ad esempio la provincia di Grosseto. Per queste ragioni, come comunicato con lettera al presidente Carletti, il Comune di Piancastagnaio ha confermato la propria disponibilità a collaborare in modo costruttivo attraverso strumenti condivisi, affinché governo e parlamento assumano un impegno serio e duraturo".

"Non solo per il ripristino delle risorse tagliate, ma per una vera riforma strutturale che riconosca finalmente il ruolo strategico delle infrastrutture locali per lo sviluppo e la coesione dell’ intera comunità . Avremmo auspicato – conclude il comunicato del Comune di Piancastagnaio – che le motivazioni alla base delle diverse scelte venissero esplicitate. Senza questo chiarimento si rischia una lettura semplificata che si contrappone a chi partecipa o no senza cogliere la complessità delle valutazioni e la volontà condivisa di affrontare con serietà una questione che riguarda tutto il territorio provinciale con le problematiche dei suoi comuni".