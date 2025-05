Strade di Colle, un milione: "Sicurezza e decoro urbano rappresentano una priorità"

Un milione di euro "tondo tondo" per rimettere in sesto le strade di Colle. È questo il cuore dell’annuncio arrivato dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Marco Speranza insieme a quello dell’assessore al bilancio Daniele Tozzi. Un intervento annunciato a seguito dell’approvazione di una variazione ordinaria di bilancio. L’intervento, inserito nel piano asfaltature 2025, è stato definito dalla stessa amministrazione come uno dei più rilevanti degli ultimi anni in termini di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina. "L’obiettivo – spiega Speranza – è superare la logica degli interventi emergenziali e costruire una programmazione che, anno dopo anno, migliori lo stato della nostra rete stradale". Grazie a questo stanziamento, così come descritto dal Comune di Colle, sarà possibile rifare il manto stradale in numerose vie comunali, agire sui tratti più deteriorati e aumentare la sicurezza nei punti più sensibili: incroci trafficati, aree residenziali e zone scolastiche. Sono stati stanziati altri 45 mila euro per potenziare la segnaletica orizzontale e verticale, strumenti essenziali per una viabilità più ordinata e sicura. "Abbiamo scelto di investire risorse importanti sulla manutenzione delle strade – continua Speranza – perché riteniamo che la sicurezza e il decoro urbano debbano essere una priorità quotidiana. Non si tratta solo di migliorare l’estetica della città, ma di garantire una mobilità più sicura e confortevole per tutti". Ed ancora da parte del Comune colligiano: "Il piano rappresenta anche l’avvio di un programma triennale che permetterà di pianificare con maggiore regolarità e precisione gli interventi futuri su tutto il territorio. Una strategia che guarda al lungo periodo e che punta a una gestione più efficiente delle infrastrutture urbane". Il Comune punta anche a una comunicazione trasparente con i cittadini: aggiornamenti puntuali sugli interventi saranno pubblicati sul sito istituzionale e sui canali social per favorire una partecipazione attiva e consapevole. "Con questo investimento da oltre un milione di euro – si legge nella nota del Comune – Colle conferma il proprio impegno nella cura, garantendo qualità urbana, sicurezza e sviluppo sostenibile".

Lodovico Andreucci