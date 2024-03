Strade Bianche: sabato la corsa pro con l’incognita meteo. Viabilità, cosa cambia

Siena, 1 marzo 2024 – Sta per aprirsi il sipario sull’edizione 2024 della Strade Bianche. Già oggi, il fermento tipico della vigilia riempirà le strade di Siena, di colori, dialetti e lingue diverse e biciclette.

Di frenesia, in attesa che in grandi campioni dei pedali sfreccino domani sugli sterrati e sulle lastre per scrivere il proprio nome nell’albo della Classica del Nord più sud d’Europa. Non ci sarà il sole, però, a baciare l’impresa: per la giornata di oggi le previsioni meteo annunciano pioggia, con temperature tra 8 e 13 gradi; domani, a fare da cornice alle gare dei prof, donne e uomini, il cielo, dicono gli esperti, sarà nuvoloso, ma niente precipitazioni con temperature tra 8 e 15 gradi. La pioggia dovrebbe invece accompagnare i 7000 ciclisti amatoriali della Gran Fondo che, sotto l’acqua, saranno protagonisti di una corsa ancor più leggendaria (6-12 gradi).

Numeri da capogiro per la due giorni di ciclismo senese, che porterà sul territorio migliaia di persone. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione e far sì, allo stesso tempo, che nessuno si trovi bloccato in attesa del passaggio dei ciclisti, la polizia municipale ha predisposto adeguate modifiche alla viabilità.

Per gli attraversamenti da nord a sud della città e viceversa: Tangenziale ovest. Per la zona stadio e centro: tangenziale uscita Siena est, viale Toselli, viale Sardegna, viale Giuseppe Mazzini, viale Don Minzoni. Per le Scotte da sud: tangenziale uscita Siena est, viale Toselli, viale Sardegna, ponte di Malizia, viale Bracci; da nord: tangenziale uscita Siena nord, Fontebecci, viale Giovanni Paolo II (la ‘strada fiume’), viale Ranuccio Bianchi Bandinelli, viale Riccardo Lombardi, viale Bracci (tutte le modifiche su www.comune.siena.it).

Anche i percorsi dei bus di Autolinee Toscane subiranno delle modifiche. Per la chiusura al transito dalle 6 a fine servizio di via Esterna Fontebranda, via Fontebranda, piazza Indipendenza, via Banchi di Sotto e Strada di Pescaia (altezza Casone), sono previste variazioni di percorso sia per le linee urbane (s3, s21, s54, s7, 676, s7, 60N, 582, s77) che extraurbane (s30, s31, s33, 104, 110, 116, 122, 51G, 51F, 112 e 114).

Tutti i dettagli sulle variazioni di percorso delle varie linee interessate si trovano sul sito www.at-bus.it, sezione avvisi. Per ogni ulteriore informazione AT invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, o a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (dalle 6 alle 24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social.