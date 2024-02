Strade Bianche, percorso confermato. Resterà aperta via Giovanni Paolo II

Conto alla rovescia per Strade Bianche, sabato la corsa professionistica e domenica i settemila e passa amatori, e viabilità confermata dopo la variazione dello scorso anno, che consentì di evitare la divisione a metà della città in viale Sclavo. È stata confermata la soluzione del passaggio da Vico Alto, compreso il ponticino sulla ferrovia ancora in attesa dei lavori, cosa che consente di tenere aperta la strada fiume e quindi collegamenti tra nord e sud e viceversa, per cui comunque viene indicato come preferenziale il percorso sulla tangenziale.

Le indicazioni del Comune. Per la zona stadio e centro: tangenziale uscita Siena est, viale Pietro Toselli, viale Sardegna, viale Giuseppe Mazzini, viale Don Giovanni Minzoni. Per l’ospedale Santa Maria alle Scotte da sud: tangenziale uscita Siena est, viale Pietro Toselli, viale Sardegna, ponte di Malizia, viale Mario Bracci; da nord: tangenziale uscita Siena nord, Fontebecci, viale Giovanni Paolo II (denominata ’Strada fiume’), viale Ranuccio Bianchi Bandinelli, viale Riccardo Lombardi, viale Mario Bracci. Sono da ricordare gli orari relativi all’inizio delle gare delle rispettive competizioni: sabato 2 marzo il via alla Strade Bianche Elite Women dalla Fortezza Medicea alle 9,35 (con rientro intorno alle 13,45); Strade Bianche Uomini partenza 11,10 (con rientro intorno alle 15,45) ; domenica 3 marzo partenza della Gran Fondo Strade Bianche alle 8 (con rientro dalle 11,30 in poi, tempo massimo arrivo alle 15,40).

Al momento della partenza e del transito dei partecipanti alla gara, in uscita e in ingresso in città, nei tempi compresi tra l’inizio e il fine corsa (passaggio del veicolo con cartello ’inizio gara ciclistica’ e di quello con cartello ’fine gara ciclistica’), nelle strade, vie e vicoli interessati o afferenti al percorso di gara, saranno attuati i necessari provvedimenti di chiusura con sospensione temporanea della circolazione per garantire il corretto svolgimento dell’evento e la sicurezza.