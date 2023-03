Strade Bianche, ritorna la magia del ciclismo

Il countdown è partito: Siena è pronta ad accogliere, sabato, la 17ma edizione della Strade Bianche (nona per la Women Elite). Sugli sterrati delle Terre e sulle lastre del centro sfileranno le grandi stelle del ciclismo. E con loro tifosi provenienti da ogni parte del mondo, ma anche tanti amatori che domenica pedaleranno sulla scia dei campioni: in circa 6.500 parteciperanno alla Gran Fondo. Uno spettacolo atteso, la Strade Bianche, da appassionati e professionisti, primo appuntamento italiano del World Tour Uci.

Ad affacciarsi per primo in Piazza, lo scorso anno, fu Tadej Pogacar: stavolta non ci sarà, correrà la Parigi-Nizza. E non ci sarà neanche Wout van Aert: il suo esordio stagionale su strada sarà alla Tirreno-Adriatico. Ma il parterre è lo stesso prestigioso: ci saranno infatti, tra gli altri, Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Thomas Pidcock e Matej Mohoric.

Inevitabile che la manifestazione, organizzata dal Comune insieme a Rcs Sport, segna ogni anno dei record: in questo 2023 lo ha fatto per quanto riguarda i partecipanti e per il numero di aziende e partner coinvolti. Come spiegano da Palazzo pubblico, già da qualche giorno sono arrivate a Siena le prime squadre e i primi appassionati ad ‘assaggiare’ i percorsi.

Da venerdì sarà allestito il villaggio della Strade Bianche in Fortezza. "Il ritorno di Strade Bianche – dice il sindaco Luigi De Mossi - non è solo il ritorno di una popolare, amata, importante manifestazione ciclistica. È il rinnovarsi di quello che a me piace considerare quasi un manifesto ideale del nostro territorio. Non solo perché permette di scoprire, riscoprire e valorizzare infinite cartoline della provincia senese e del capoluogo. Ma perché sa mettere assieme la dimensione materiale con quella immateriale. L’indotto economico e la promozione turistica. E insieme però un’idea di territorio particolarmente dolce e suggestiva: quella di un luogo vocato al turismo lento e sostenibile, alla riscoperta del piacere della vita e della bellezza del paesaggio, che possono rappresentare l’architrave del futuro sviluppo turistico di Siena".

"I numeri da record di quest’anno – aggiunge l’assessore allo Sport Paolo Benini – confermano la validità di questa formula, che unisce la gara dei professionisti alla ‘Gran Fondo’, frutto della co-organizzazione con Rcs Sport. Lo sport, al di là del suo valore, è importante per l’ambiente, la promozione, la conoscenza del territorio e della salute. Il ciclismo e le ‘Strade Bianche’ in particolare sono una formula di assoluto successo da questo punto di vista con Siena protagonista".

Angela Gorellini