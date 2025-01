"Strade Bianche". Il ciclismo dei grandi e di tanti amatori invade la provincia

Grazie a ’Strade Bianche’, Siena ha la possibilità di farsi vedere, conoscere, apprezzare e amare. Da chi arriverà per seguire le corse, da chi sarà incollato davanti a uno schermo. E anche, grazie allo sport, alla presenza di grandi campioni e di un circuito che si snoda su uno degli scorci più belli del mondo, di trarre i benefici di un turismo destagionalizzato. "Strade Bianche è un evento di straordinaria importanza che dà valore alla nostra città – ha affermato il sindaco, Nicoletta Fabio –. Un evento attrattivo, non soltanto per gli sportivi, ma per un pubblico più vasto. Il ciclismo, tra l’altro, è sinonimo di sostenibilità, tema caro a questa amministrazione: ci siamo anche certificati prima città d’arte sostenibile. Il doveroso e sincero ringraziamento va a Rcs e agli uffici comunali, a coloro che si danno da afre per realizzare una manifestazione che permette a Siena di stare su un palcoscenico internazionale, con la sua cultura, il suo paesaggio, le sue tradizioni e anche il suo futuro". "La città è pronta ad accogliere chi arriverà – ha aggiunto Fabio –: sarà un antipasto del Giro d’Italia, che il 18 maggio ci vedrà di nuovo protagonisti. Il ritorno dell’arrivo di una tappa del Giro in Piazza ci gratifica e sono sicura piacerà a una platea, nuovamente, internazionale". Tanta soddisfazione anche nelle parole dell’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè. "Ci fa piacere essere riusciti, anche quest’anno, a trovare un accordo con Rcs – ha affermato –, per realizzare sul nostro territorio questa manifestazione che richiama persone da tutta Europa. I rapporti sono stati costanti, le nostre richieste sono state accolte come Rcs ha visto rispettate le condizioni che ha posto".

"Sotto i riflettori quindi le nostre bellezze, il nostro territorio, nonché piazza del Campo– ha proseguito l’assessore –. I numeri di questa edizione ancora non li conosciamo, ma sappiamo che la città sarà invasa: una grandissima vetrina, una grandissima opportunità per un ritorno non soltanto di immagine, ma anche economico, non lo dobbiamo nascondere. Le nostre strutture ricettive saranno piene, i locali potranno riempirsi". Ci sarà anche qualche disagio. "E’ normale – ha chiuso Lorè –, ma negli anni i senesi hanno preso coscienza che in calendario c’è Strade Bianche, mentre l‘amministrazione ha cercato di ridurre al minimo i fastidi".

Angela Gorellini