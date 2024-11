Strade bianche da rifare. Iniziati i lavori per ‘curare’ i gravi danni del maltempo

Iniziati i lavori per ripristinare le strade bianche colligiane che sono state più dissestate in questi ultimi giorni a causa delle piogge. "Finalmente possiamo dire che i lavori sono iniziati, le manutenzioni sono un elemento essenziale per questa amministrazione, non fosse anche perché sono state dimenticate per troppo tempo – afferma Marco Speranza, vice sindaco con delega alle Opere Pubbliche –. Il sindaco Piero Pii ha voluto fortemente questo intervento già dalle prime settimane dell’insediamento ed ora vediamo quanto la progettualità sia stata proficua e lungimirante". Sono stati affidati negli scorsi giorni e si è partiti da Ponelle-Scarna. Dopo giorni di turbolenti temporali e disagi di varia natura a Colle è, così, iniziato un piano per poter trovare una soluzione alle numerose segnalazioni di dissesti stradali anche nelle zone più periferiche e distanti dal centro. Si tratta di un intervento che il Comune di Colle, come riportato da una nota ufficiale aveva previsto da tempo. Poi ripensato e aumentato per quanto riguarda la parte delle risorse per risistemare le strade bianche del territorio anche dopo gli ultimi eventi metereologici. "Colle ha un grande bisogno di un piano di manutenzioni – afferma il vice sindaco Marco Speranza –. Servirebbe un impegno ancora più sostanzioso per risolvere tutti i problemi, ma per quest’anno abbiamo, comunque, optato per iniziare un percorso di risistemazione generale. Le strade bianche sono un capitolo, ma come abbiamo visto le piogge di queste settimane ci hanno visti impegnati anche sul fronte degli edifici e della viabilità primaria. Il cambiamento che posso, però, testimoniare è dettato dal fatto che non ci troviamo impreparati di fronte a questi eventi. In particolar modo vorrei sottolineare che già abbiamo una serie di programmazioni riguardanti tutte le manutenzioni da iniziare e da portare a termine. È il caso delle strade bianche, appunto. Ora ci troviamo con un progetto che è realtà e che è iniziato in questi giorni". Va, quindi, a gonfie vele il piano per intervenire sulle strade bianche che oggi si trovano in pessimo stato. In questi giorni si sta intervenendo nella strada di Ponelle/Scarna che ha subito i maggiori danni dovuti alle piogge, per poi passare anche alla strada di Collalto e via dei Cipressi, ma anche delle strade bianche nei pressi di Campiglia. Una risposta, quindi, alle numerose segnalazioni che sono state fatte in questi giorni. Lodovico Andreucci