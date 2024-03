Strade Bianche, corsa epica. Oggi la sfida tra i campioni: "Due giorni di grande sport"

Tutto è pronto: il grande spettacolo della Strade Bianche sta per andare in scena. Da Fortezza a piazza del Campo i grandi campioni dei pedali si sfideranno oggi sugli sterrati delle terre di Siena e sulle lastre, facendo di questo meraviglioso spicchio di mondo la capitale del ciclismo internazionale. Domani, sulla loro scia, sarà la volta dei settemila amatori, protagonisti della Gran Fondo. Una competizione faticosa, per le stelle che si daranno battaglia, come Pogacar o il vincitore dell’edizione 2023 Pidcock nella gara maschile; come Vollering e Kopecky, nella femminile. La nuova dimensione della Strade Bianche, con l’inserimento di un circuito finale da ripetere due volte (Colle Pinzuto e Le Tolfe), ha poi reso la corsa più dura e probabilmente più selettiva, solo per i grandissimi. Sono aumentati i chilometri e gli sterrati, sia nella Women Elite (137 km, 12 settori per 40 km di strade bianche), sia nella gara maschile (215 km, 15 settori per 71 km di strade bianche). La pioggia, poi, avrà trasformato la polvere in fango: l’esito non è scontato.

E proprio sotto una pioggia battente si è consumato ieri in Fortezza il primo atto ufficiale della Strade Bianche 2024: il taglio del nastro. "Il percorso è stato allungato perché la Strade Bianche vuole diventare una Classica monumento – ha spiegato Mauro Vegni, direttore area ciclismo Rcs – e, senza andare a cercare paesi nuovi, abbiamo pensato al doppio passaggio, anche perché la gente potesse beneficiarne. In un percorso come questo il maltempo occupa un posto di privilegio, perché può determinare il vincitore. Ci sarà fango, sulle strade, ma questa è l’epica del ciclismo".

"Sono orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare in questi anni – ha aggiunto Vegni –. I numeri che questa manifestazione porta con sé sono davvero importanti. L’idea di fissare a Siena anche la partenza della manifestazione è nata proprio per portare sul territorio tante presenze".

"Sarà una due giorni di grandissimo sport – ha detto l’assessore allo Sport Lorenzo Lorè –. Alla Gran Fondo parteciperanno in 7000, provenienti da 63 Paesi. Per Siena è una grande opportunità. Per quanto riguarda il maltempo Rcs e la nostra macchina comunale sono organizzatissime". La partenza della corsa femminile sarà alle 9,35 (arrivo stimato 13,45), lo start della maschile alle 11,10 (arrivo stimato 15,45). Diretta tv su Rai Sport (dalle 12,45 alle 14), su Rai Due (dalle 14), gratis e in chiaro; su Eurosport 2 (dalle 14), per gli abbonati. Su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Now, SkyGo e Dazn la diretta streaming.