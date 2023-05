Strada di Lecchi: c’è il nuovo asfalto Dopo pochi giorni dalla chiusura via ai lavori di messa in sicurezza

Strada comunale di Lecchi, intervento iniziato per un nuovo asfalto. A distanza di pochi giorni dall’interruzione (domenica 14 maggio) per uno smottamento dovuto agli eventi atmosferici, hanno preso il via le operazioni propedeutiche al ripristino della normalità sul percorso, affinché la sede stradale non rappresenti più un rischio per la mobilità nelle campagne di Poggibonsi.

Il divieto, da meno di una settimana, è in vigore nel tratto fra il bivio della località Poggiarello e l’incrocio con Spedaletto, una porzione di uno degli itinerari sostitutivi della Cassia interessata dalla deviazione per la nota questione del ponte. "Le verifiche e i sopralluoghi effettuati dai tecnici – spiega il sindaco David Bussagli - hanno evidenziato la necessità di mettere in sicurezza la strada di Lecchi con un intervento di consolidamento, come quello già effettuato nel 2016 in un tratto più a valle, nel punto in si era verificato un fenomeno analogo". Per ripristinare le condizioni di sicurezza, si fa sapere dall’amministrazione comunale, dovranno essere realizzate opere di stabilizzazione della scarpata e della carreggiata, con l’inserimento di canali drenanti per migliorare la compattezza del terreno. A seguire la ricostruzione del corpo stradale, la regimazione delle acque e la sistemazione delle banchine e della scarpata. "Siamo tutti consapevoli del disagio che si è venuto a creare con l’interruzione della strada e della necessità di procedere quanto prima al ritorno alla normale viabilità – dice il sindaco – comunque le prime operazioni si sono già avviate e contiamo di risolvere la criticità in tempi brevi, avviando gli interventi di consolidamento non appena questi primi lavori saranno conclusi". Le operazioni da poco iniziate, affermano dal Comune, riguardano la pulizia, la demolizione della sede stradale e la rimozione del piano di sottofondo, da stabilizzare attraverso il successivo consolidamento che porterà al ripristino della strada e al suo utilizzo in sicurezza. Quindi un periodo di assestamento prima della sistemazione definitiva con la stesa dell’asfalto.

Paolo Bartalini