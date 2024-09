Strada chiusa vicino al cimitero di Staggia, pompieri al lavoro

Tra i problemi dovuti al maltempo nella serata di domenica in Valdelsa, in caso si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia municipale di Poggibonsi e dei carabinieri. Tutto per via di un albero pericolante sulla strada comunale di Lecchi, in un punto del rettilineo non lontano dall’ingresso del cimitero di Staggia Senese. Gli eventi atmosferici hanno determinato la caduta dalla stessa pianta di rami e cespugli, che avrebbero pure danneggiato linee telefoniche della zona. Per consentire le operazioni di rimozione degli arbusti dalla sede stradale e di messa in sicurezza dell’area verde, un tratto dell’arteria comunale di Lecchi è rimasto chiuso per alcune ore e poi riaperto regolarmente, già nella giornata di ieri, al traffico dei veicoli nelle due direzioni.

Nel bilancio non sono mancati alcune difficoltà a causa di allagamenti di strade, come in alcun punti di via Senese a Poggibonsi. Pompieri e agenti della Polizia municipale al lavoro per garantire la necessaria sicurezza della popolazione, in un territorio valdelsano che ha fatto registrare dei disagi, comunque a conti fatti non particolarmente gravi anche nei comuni di Casole, Radicondoli e di San Gimignano, soprattutto nella frazione di Ulignano.

A Montepulciano, invece, la pioggia di domenica sera, sebbene abbondante e preceduta da una tempesta di fulmini, non ha fatto danni. Unica conseguenza l’interruzione, verso le 21.30, della serata conclusiva del Live Rock Festival di Acquaviva, con Ghemon già sul palco. L’inizio era stato anticipato alle 21, sperando proprio di evitare i temporali.

Paolo Bartalini

Diego Mancuso