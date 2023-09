Stosa scommette sulla sostenibilità Green park ed emissioni: le ricette

di Massimo Cherubini

Stosa Cucine presenta il ’piano di sostenibilità’. È la prima azienda italiana del comparto a pubblicare le informazioni di sostenibilità, a conferma dell’importanza dei propri valori fondativi quali autenticità, rispetto delle persone e profondo legame con il territorio. La pubblicazione del report anticipa di un anno l’entrata in vigore della legge che obbligherà le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese quotate, a dover rendicontare i dati e i contenuti relativi alla sostenibilità.

Per Stosa, che ha chiuso il bilancio dello scorso anno con un fatturato di 183 milioni di euro per una crescita del ventidue per cento, questa presentazione rappresenta un ulteriore successo tra i tanti già ottenuti. L’azienda della famiglia del presidente Maurizio Sani (con i figli David, Leonardo e Mauro efficaci punti di riferimento e operatività) ha voluto informare i propri dipendenti sui contenuti del piano pubblicato.

"Stosa Cucine conferma – si legge – il rispetto per i propri valori fondativi quali autenticità, rispetto delle persone e profondo legame con il territorio, anticipando, di un anno, la pubblicazione del report rispetto all’entrata in vigore della legge". Nel documento, consultabile integralmente sul sito aziendale, vengono elencate le aree di miglioramento dei prossimi tre anni. Si analizzano anche i positivi numeri del bilancio e della crescita dell’organico. "Dal 2021 a oggi Stosa Cucine ha assunto 75 nuovi dipendenti Uno dei punti di grande attenzione i riguarda la sostenibilità ambientale, un percorso che dura nel tempo. Da anni Stosa adotta azioni sostenibili: dall’impianto fotovoltaico da 1,5 Mw che ha già consentito di ridurre del 13 per cento l’energia impiegata per la realizzazione di una cucina e del 33 per cento le emissioni di Co2, al conseguimento, da oltre 12 anni, della certificazione Fsc e quella della circolarità del prodotto Cosmob. Stosa è tra i firmatari del Furniture pact del Sustainability lab di Sda Bocconi".

Grande importanza è poi data "alla realizzazione dello Stosa Green Park, una Smart Factory 4.0 concepita e realizzata in un’ottica di sviluppo sostenibile che si estenderà su un’area di 150mila metri quadri, ospitando macchinari all’avanguardia, oltre a un ulteriore impianto fotovoltaico che permetterà di rendere la produzione completamente sostenibile. Il progetto, che si concluderà nel 2025, ha già visto la bonifica dell’area e prevede una ricca piantumazione e la realizzazione di un parco fluviale".

Infine, non certo per importanza, le attenzioni che Stosa rivolge al sociale con molteplici iniziative. Stosa Cucine si conferma un’azienda solida che dialoga con il territorio e affronta le proprie sfide con tenacia e passione, portando avanti il proprio progetto aziendale all’insegna della trasparenza e della condivisione.