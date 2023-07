Stosa in festa per il presidente Sani Ai lavoratori 300 euro in busta paga

di Massimo Cherubini

Una straordinaria festa a sorpresa per il compleanno (ottantesimo) di Maurizio Sani, fondatore e presidente protagonista dei successi commerciali, e anche ambientali con l’avvio della realizzazione di progetti green, di Stosa Cucine. La festa si è tenuta nel piazzale dello stabilimento presenti tutti i dipendenti (circa trecento) e dirigenti dell’azienda. Lui, il presidente-fondatore (attività nata nel 1964 in un locale ubicato nel centro storico di Piancastagnaio) è giunto in azienda, come da sua consuetudine, poco prima delle nove. "Sono rimasto felicemente sorpreso – dice – nel vedere il gruppo dei dipendenti che mi aspettava. Ho subito capito che si stava festeggiando il mio compleanno. Quando sono sceso dall’auto mi ha commosso il caloroso applauso che mi è stato indirizzato da una squadra che ha un grande cuore, una grande attenzione agli sviluppi aziendali che abbiamo messo in atto".

Il presidente, al quale non mancano né la parola né la battuta, ha prontamente ringraziato i dipendenti per poi stringere loro la mano durante il rinfresco, a base di panini con porchetta e prosciutto. Poi il presidente si è soffermato a parlare degli sviluppi di Stosa, dei grandi progetti. "Insieme alle idee, alla forza, e capacità, produttiva e commerciale – dice – Stosa è azienda leader nel suo settore con prospettive di mercato importanti, come dimostra il fatto che stiamo puntando allo sviluppo nei Paesi asiatici. Sul fronte infrastrutturale è in corso la realizzazione del progetto del green park".

La produzione va, le commesse ci sono, la forza lavoro ha brindato alla conferma della notizia che nella busta paga di questo mese troveranno, rispetto al precedente, circa trecento euro in più. Dovuti in parte, ad adeguamenti contrattuali, il più a uno degli incentivi economici dell’azienda. Per il presidente è stato, anche questo, un motivo per festeggiare il suo compleanno "con orgoglio perché – dice – noi teniamo molto ai nostri dipendenti".

E Maurizio Sani tiene anche ai suoi compaesani, ai cittadini pianesi. Perché lui, la sua famiglia, sono pianesi, e hannio nel cuore le proprie radici. Non a caso Sani è l’indiscusso presidente che ha portato fino alla ribalta della serie C la sua Pianese. In cuor suo spera che la squadra possa tornare tra i professionisti fin dalla prossima stagione iscrivendosi al campionato di serie C.

"È un impegno economico elevato (300mila euro solo per il ripescaggio ndr) che sono disposto ad affrontare nella speranza, certo, che troverò altri sostenitori", afferma. Il presidente tiene a sottolineare che il suo impegno nella società bianconera si "distingue da quello di Stosa". Un cuore, quello di Sani, che, quindi, si divide tra l’azienda e lo sport. Con risultati inconfutabili, decisamente positivi guardano quelli industriali (Stosa è leader del settore) e quelli sportivi con una squadra di calcio che ha già militato in serie C e che il suo presidente conta di riportare tra i professionisti.