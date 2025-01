’Storie nascoste di grandi donne’. Nuovo ciclo di incontri

Un omaggio all’audacia delle donne, attraverso la scoperta di particolari figure femminili, talvolta sconosciute altre volte non comprese, che sono diventate simbolo di quanto si possa realizzare quando si aspira alla libertà. Sabato prossimo prende il via ’Libera - storie nascoste di grandi donne’, nuovo ciclo di conferenze organizzato dall’associazione Archeosofica, in via Ricasoli 24 con inizio alle 17.30. Il primo appuntamento tratterà della ’Rivoluzione femminile dell’anno zero’ e sarà incentrato sul grande processo di rinnovamento dei primi secoli dopo Cristo.