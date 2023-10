’Storia della Terra’. Il viaggio virtuale di Alessandro Iannace Il 16 ottobre, il geologo Alessandro Iannace presenterà il suo libro "Storia della Terra" all'Accademia dei Fisiocritici, dialogando con il professor Enrico Tavarnelli. Il libro contiene un Qr code che collega a Google Earth per vedere in tempo reale i luoghi descritti. L'incontro sarà visibile in presenza o on line.