Stop incentivi all’esodo. Pay Care torna in Regione

A breve scadrà l’accordo di incentivo all’esodo per i lavoratori di Pay Care, azienda di Monteriggioni che sta vivendo un periodo di crisi. Con il ripristino della mobilità volontaria lo scorso aprile (era stata sospesa all’nizio 2023), sono cinque i dipendenti hanno lasciato l’azienda trovando una nuova collocazione lavorativa. Ma per i circa 40 addetti rimasti nel perimetro di Monteriggioni il futuro è sempre più incerto: l’accordo per gli incentivi all’esodo scade infatti il 15 giugno, salvo proroghe. Il prossimo passo sarà il ripristino delle politiche attive.

Il 12 giugno si terrà un incontro al tavolo di crisi nella sede della Regione Toscana e la richiesta della Fim Cisl, guidata dal segretario Giuseppe Cesarano, sarà il ritorno di una dote di ricollocazione. A preoccupare infatti è la fine degli ammortizzatori sociali, prevista per ottobre. Per questo un mese fa i lavoratori di Pay Care avevano dato vita a un animato presidio in Piazza Salimbeni, per tenere alta l’attenzione sulla vertenza con l’azienda e il futuro delle quaranta famiglie dei dipendenti.

I problemi derivano dal fatto che l’azienda ha difficoltà a portare lavoro sul territorio, infatti sono in vigore da quasi tre anni gli ammortizzatori sociali. A ottobre termineranno, quindi per la Fim Cisl è necessario "portare lavoro di qualità e durativo, per cominciare a dare una sorta di prospettiva alle quaranta famiglie". Gli occhi di sindacato e lavoratori sono puntati in particolare suò Monte dei Paschi perché in passato questi lavoratori avevano lavorato anche per la banca e il loro settore è attinente al mondo bancario. In attesa di ulteriori sviluppi e della convocazione da parte del sindaco Nicoletta Fabio di un tavolo con le aziende del territorio per la ricollocazione dei dipendenti Pay Care, le speranze sono riposte nel tavolo aperto in Regione, dove il consigliere delegato del presidente Giani, Valerio Fabiani, sta seguendo la vertenza in prima persona.

Cristina Belvedere