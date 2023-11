Stop all’energia per i lavori dell’Enel

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico locale, oggi effettuerà un intervento di restyling della rete nel territorio comunale di Monteriggioni, con particolare riferimento alla linea elettrica di bassa tensione in uscita dalla cabina denominata ‘Castello’, che costituisce uno snodo elettrico importante per alimentare l’area omonima del castello e dintorni. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato a partire dalle 8,45 con conclusione nel pomeriggio. -Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500.