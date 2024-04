Stelle dello sport nell’Oca. Da Chiappinelli a Marsili

Le eccellenze dello sport senese si sono riunite mercoledì sera nei locali della Società Trieste in Fontebranda: l’Oca ha ospitato le realtà sportive del territorio, per rendere omaggio a una parte pulsante del tessuto cittadino, quella fatta di passione e attaccamento. Dal calcio al basket, al volley, dall’atletica, al pattinaggio, le numerose delegazioni hanno prima visitato il museo di Contrada, poi hanno cenato insieme agli ocaioli. Dirigenti, staff e giocatori di Siena Fc, Valentino Mazzola, Asta Taverne, Stosa Virtus, Note di Siena Mens Sana Baketball, Vismederi Costone, Emma Villas Volley, Uisp, Mens Sana Pattinaggio Corsa – presenti, tra gli altri, il plurimedagliato d’oro Duccio Marsili e il bronzo europeo Yohanes Chiappinelli – hanno ricevuto l’omaggio di Fontebranda: a fare gli onori di casa Leonardo Quattrini, presidente della Polisportiva Trieste che ha organizzato la serata e il governatore Francesco Cillerai. "Credo che quest’annata si possa considerare positiva per le realtà sportive senesi – ha detto l’onorando –. Un grazie alla Robur che è riuscita a centrare la promozione in Serie D, al Costone che ha vinto la Coppa Toscana e un forte in bocca al lupo a chi deve ancora concludere la propria stagione. E ci rende orgogliosi vedere che all’interno delle diverse società presenti questa sera ci siano tante figure della nostra Contrada". "L’augurio – ha proseguito Cillerai – è che tutte le realtà sportive senesi possano usufruire di proprie strutture. In riferimento al Siena sarebbe davvero bello rivedere giocare la squadra all’interno del nostro Rastrello. Ringrazio e invito l’assessore allo Sport e all’Edilizia sportiva del Comune di Siena, Lorenzo Lorè (presente, anche lui, alla cena ndr) perché faccia di tutto affinché questo possa accadere. E lo dico anche perché, aggiungo egoisticamente, se si riuscisse a rivedere la Robur al Franchi, potremmo rivedere allo stadio anche le semifinali e la finale del Dudo Casini, Torneo che è diventato importante a livello giovanile che riguarda sì la Contrada dell’Oca, ma anche le altre 16 Consorelle: quest’anno parteciperanno tutte. Sarebbe una cosa davvero gradita". Spazio quindi alle foto di rito e ai brindisi tutti insieme: ai ritorni, ai successi già centrati, a quelli che arriveranno.

Angela Gorellini