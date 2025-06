La piscina riapre dopo dieci anni. Grande festa a Buonconvento

E’ stata una mattinata di festa. Un momento che il territorio aspettava da tempo. Ieri, dopo uno stop di 10 anni, ha riaperto i battenti la piscina di Buonconvento, un impianto di area che serve anche i comuni di Monteroni, Murlo, Montalcino e San Quirico d’Orcia. In totale un bacino di utenza di quasi 23mila abitanti. All’inaugurazione c’erano decine di persone, "la conferma – ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani, indicando con una mano tutta quella gente sotto il sole cocente venuta per assistere al taglio del nastro – dell’importanza che questa piscina riveste per la comunità anche a livello sociale".

All’inaugurazione, oltre al governatore della Toscana, sono intervenuti i cinque sindaci dei comuni interessati: Riccardo Conti (Buonconvento), Silvio Franceschelli (Montalcino), Gabriele Berni (Monteroni d’Arbia) e Davide Ricci (Murlo). "L’unione fa la forza. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a un lavoro di gruppo. Insieme, senza campanili, si possono ottenere grandi risultati. La riapertura della piscina ne è la prova. Avanti su questa strada anche per altri progetti". Questo il filo conduttore degli interventi dei primi cittadini. "E’ stato un percorso lungo e difficile – ha aggiunto il sindaco Conti – ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Il nostro territorio può di nuovo contare su un impianto bello e funzionale, un luogo dove fare sport, ma anche dove incontrarsi. Un vero e proprio centro di aggregazione".

L’impianto comunale di via Primo Maggio è stato completamente ristrutturato: un intervento di 540mila euro che ha compreso l’adeguamento normativo, sistemi antincendio ed efficientamento energetico. Il restyling è stato cofinanziato dalla Regione con 340mila euro e la restante quota è stata ripartita tra i Comuni in base alla loro disponibilità finanziaria. E’ stata ripristinata inoltre la copertura del tetto, sono stati rifatti gli impianti elettrici, realizzato un impianto di cogenerazione di energia elettrica e acqua calda. L’impianto, insomma, è tornato nuovo di zecca. Dopo il tradizionale taglio del nastro, tutti a visitare la piscina, i suoi spogliatoi accoglienti, i servizi igienici, le vasche che da domani si riempiranno di persone di tutte le età. La mattinata di festa si conclusa con un simpatico fuori programma: il tuffo in piscina del sindaco Conti vestito e con addosso la fascia tricolore.