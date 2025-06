Rigenerazione area. Sonar - Ex Maccari

Il Comune di Colle ha ufficialmente firmato il contratto e affidato i lavori per il Lotto 1A dell’intervento di rigenerazione urbana dell’area Sonar – Ex Maccari, rispettando la scadenza del 30 giugno 2025, fondamentale per mantenere il finanziamento legato ai fondi ex Pnrr. L’intervento riguarda investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. "Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra intenso e determinato – afferma il Vice Sindaco Marco Speranza –. Insieme al sindaco Pii ed all’assessore al bilancio Daniele Tozzi, abbiamo scelto di non arrenderci di fronte alle difficoltà tecniche e ai rischi di perdita del finanziamento, ma di affrontarli con serietà, trasparenza e concretezza. Un ringraziamento particolare va a tutta la struttura comunale, in particolare agli uffici Lavori Pubblici e Ragioneria, allo staff di supporto agli organi istituzionali e alla dirigenza, che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo". A seguito di un confronto diretto con il Ministero dell’Interno, il comune ha ottenuto il via libera alla nuova proposta progettuale, riuscendo così a salvaguardare il finanziamento e ad avviare i lavori, a partire dal cosiddetto "Lotto Zero", affidato all’architetto Marco Bellucci. Con la firma del contratto relativo al Lotto 1A, si apre ora la fase realizzativa. L’investimento complessivo è di 4.505.214 euro. Alcune le modifiche rispetto al progetto iniziale: la riduzione del numero di alloggi Erp, che passano da 14 a 7. L’eliminazione delle passerelle pedonali previste sul fiume Elsa, che non risultavano realizzabili nei tempi previsti dal finanziamento. Resta però confermato il collegamento pedonale sulla riva destra del fiume, assicurando la continuità della mobilità dolce nell’area.

Lodovico Andreucci