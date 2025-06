Maxi intervento sul servizio idrico. Investimento da oltre sei milioni

Un maxi intervento sul servizio idrico che a Poggibonsi va avanti. Interessate via San Lucchese (primo cantiere a partire nei prossimi giorni), viale Garibaldi, via Senese e via Trieste. Quasi conclusi i cantieri in via XX Settembre, via del Commercio (nella foto) e via Arrigo VII. Al termine, si fa sapere, si arriverà a una sostituzione di oltre 6mila metri di tubazioni, sulla base di quanto pianificato dalla società Acque in collaborazione con l’amministrazione comunale. I lavori sono dunque prossimi a raggiungere altre aree della città: via San Lucchese, viale Garibaldi ed, entro luglio, nelle vie Senese e Trieste. Qui saranno sostituiti complessivamente 800 metri di condotte idriche, per un investimento di circa 400mila euro. Il completamento delle attività, compatibilmente con le condizioni climatiche, è previsto entro la fine dell’estate. "Un programma di rinnovamento dell’acquedotto che procede – dice la sindaca Susanna Cenni – e nei prossimi giorni prenderanno il via altri tre cantieri. Un investimento importante che consentirà di migliorare il servizio e che si sta concretizzando". In via San Lucchese per eseguire i lavori saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità con il divieto di transito e sosta sulla strada (da via Trieste a via Simone Martini) e il divieto di transito nel primo tratto della strada pedonale a Galloria. Le modifiche entreranno in vigore in maniera progressiva rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. I lavori in via Senese (nel tratto da via Trento a via Montenero) e in via Trieste saranno realizzati con la riduzione di carreggiata e il divieto di sosta (sempre in base all’avanzamento del cantiere) così come in viale Garibaldi. Al pari del primo blocco di lavori, anche la seconda tranche rientra in Digital4zero, il progetto di Acque co-finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta a implementare ulteriormente la digitalizzazione degli acquedotti e l’efficientamento del servizio. Tra gli obiettivi, la riduzione delle perdite e, di conseguenza, la diminuzione dell’impatto ambientale ed energetico. A seguire, i lavori interesseranno via Gavignano, via della Repubblica, via Becheroni, via Poggiobonizio, via Bonizio Segni, via Trento, via Fiume, via Borgaccio, via del Casalino-Salice, viale Marconi, via Volturno, via Camaldo, via Piave e la SP130 di Castagnoli in località Campotatti-Talciona. Nel complesso, gli interventi previsti per tutto il 2025 porteranno al risanamento di 1.330 metri di rete nel centro storico e circa 5mila metri nel resto del territorio comunale, per un investimento complessivo da oltre 6 milioni di euro.