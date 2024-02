E’ morto a 51 anni Stefano Rosini, noto volontario e commerciante

Siena, 20 febbraio 2024 - "L'associazione dà il triste annuncio della prematura scomparsa del socio Stefano Rosini. Stefano oltre agli impegni professionali e familiari è stato un volontario molto operativo e sempre in prima linea, membro del Consiglio direttivo della associazione e fondatore della sezione Siena", scrive La Racchetta. Rosini, 51 anni, una bella famiglia e tre figli piccoli, era un pilastro del volontariato senese, scomparso troppo presto.

Titolare di 'Sam sport', con un'attività anche all'Abetone, era coordinatore de La Racchetta. Punto di riferimento per i Comuni di Siena, Sovicille e Monteriggioni. "Un esempio per tanti volontari più o meno giovani, un importante riferimento per tutta l'area senese.

Oltre a tutto questo Stefano era una persona buona, solare e disponibile, sempre pronto a dare un consiglio, una mano o semplicemente ad ascoltare; per molti un amico per tanti un fratello che sicuramente lascerà un grande vuoto nella famiglia giallo verde. Nella tristezza che pervade ognuno di noi siamo vicini nel dolore ad Elisa i figli ed a tutti i suoi più cari affetti ai quali Stefano è stato strappato troppo presto. Ciao Stefano ovunque tu sia proteggici ed aiutaci..." Oggi pomeriggio la salma sarà esposta alle Scotte.