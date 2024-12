Stefano Fresi apre la stagione teatrale di Montepulciano con 'Dioggene'

Si apre con Stefano Fresi la stagione teatrale di Montepulciano. Domani alle 21.15 va in scena ‘Dioggene’, sul palco dell’auditorium Ex Macelli, che quest’anno ospita straordinariamente il cartellone promosso dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte. Il trasloco dal Teatro Poliziano, sottoposto a interventi sugli impianti di sicurezza, non ha comunque intaccato il seguito del pubblico, che ha confermato i duecento abbonamenti per il cartellone.

"La stagione teatrale di Montepulciano – sottolinea la presidente di Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, Sonia Mazzini – conferma la sua capacità di coniugare qualità e partecipazione, come dimostra l’ampio coinvolgimento del pubblico a cui siamo grati per la fiducia accordata, indipendentemente dalla sede degli spettacoli".

Lo spettacolo di domani è firmato da Giacomo Battiato, che concilia umorismo e riflessione, passando dal Medioevo all’attualità, grazie a un unico personaggio, il famoso attore Nemesio Rea, interpretato da Fresi. "È un testo scritto in tre linguaggi italiani differenti – spiega l’autore – uno per ciascuno degli episodi. Volgare toscano, lingua corrente dei nostri giorni, romanesco. Sono tre stili, tre toni, tre atmosfere. Epica e commedia, sberleffi e crudeltà. In ognuno dei tre quadri, apparentemente così diversi tra loro, si decifrano gli stessi temi che accomunano le esistenze di tutti noi, come la violenza maschile, la stupidità umana, la guerra, il bisogno di bellezza e di amore".

Il calendario della stagione poliziana proseguirà il prossimo anno, domenica 12 gennaio, quando sarà Caterina Guzzanti, affiancata da Federico Vigorito, a presentare il suo debutto come drammaturga e regista, con ‘Secondo lei’, una narrazione tragicomica che analizza dal punto di vista femminile le dinamiche che regolano i rapporti di coppia.

La programmazione proseguirà fino a marzo scandita da grandi protagonisti: Paola Minaccioni con ‘Elena la matta’ (30 gennaio), Peppe Servillo con il ‘Marcovaldo’ di Italo Calvino (19 febbraio), Ascanio Celestini con ‘Rumba’ (2 marzo), una collettiva di stand-up comedy con ‘Comedians live’ (12 marzo), fino alla chiusura di Lodo Guenzi con ‘Toccando il vuoto’ (23 marzo).

Per i biglietti sono attive promozioni speciali riservate in particolare ai giovani under 25, oltre che ai soci Coop. È possibile acquistarli sul sito www.fondazionecantiere.it e su www.vivaticket.it.