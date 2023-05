Stazionario il giovane calciatore Ore di attesa dopo l’operazione

di Paolo Bartalini

Arriva dalle società calcistiche della provincia e oltre, l’invito a non mollare rivolto al diciottenne di Poggibonsi ricoverato alle Scotte dopo l’incidente avvenuto quasi al termine della gara del campionato provinciale juniores di mercoledì pomeriggio. Sono stazionarie le condizioni del giovane atleta della Virtus Biancoazzurra, sottoposto a un delicato intervento alla testa dall’équipe di Neurochirurgia del Policlinico senese e tuttora in coma farmacologico in seguito alla caduta e all’impatto della fronte con il rettangolo di gioco al campo sportivo Don Emidio Smorti di via San Gimignano a Poggibonsi.

In questo weekend erano in programma altre sfide e tornei, però gli addetti ai lavori della Virtus Biancoazzurra hanno deciso di sospendere ogni competizione proprio per essere presenti al fianco dei familiari del ragazzo in attesa di notizie confortanti. In questi giorni i componenti del sodalizio virtussino si sono recati a più riprese alle Scotte per sincerarsi di scenari che restano tuttora da valutare dai sanitari. I club iscritti alle competizioni poi annullate già da giovedì, non hanno tardato a manifestare la loro vicinanza ai dirigenti virtussini.

"Abbiamo ricevuto numerose testimonianze di affetto e di incitamento – dice Francesco Fiorenza, presidente della Virtus Biancoazzurra – da parte di società come San Gimignano, Grevigiana e dal Montalcino, ovvero la compagine ospite della partita nella quale si è verificato l’episodio. Tutti insieme auspichiamo che il quadro clinico possa cambiare in meglio per il nostro ragazzo. I medici al momento non possono pronunciarsi: in situazioni del genere deve sempre trascorrere un certo arco di tempo".

Negli istanti successivi all’accaduto, il calciatore si era rialzato avvertendo solo un po’ di mal di testa. Ma una volta rientrato insieme ai compagni negli spogliatoi per la doccia, si è sentito male accasciandosi. E’ stato l’allenatore della Virtus Biancoazzurra, Claudio Voltolini, con l’ausilio degli accompagnatori, a praticare le primissime manovre di rianimazione. La macchina dei soccorsi ha funzionato per merito anche della preparazione in materia acquisita dai tesserati virtussini, che hanno partecipato nel tempo ai corsi di formazione voluti dalla stessa società Us Virtus, attiva da sei decenni a Poggibonsi e forte di varie articolazioni in ambito sia sportivo che culturale.