Stati generali della salute: "Costruiamo insieme il futuro della sanità"

"Questa iniziativa faceva parte delle linee del mio mandato: la tutela del benessere e della salute rappresentano la mission di un’amministrazione comunale. E la sede non poteva che essere il Santa Maria della Scala, già luogo di cura e oggi dell’arte. Questo è quello che abbiamo ereditato e da qui ripartiamo": così il sindaco Nicoletta Fabio ha aperto la presentazione – ieri nella sala ex stalla dell’Antico Ospedale – della secoonda edizione degli Stati generali della Salute.

Un’iniziativa che si pone come obiettivo "costruire insieme il futuro della sanità". Tre giornate - 22 marzo, 4 e 17 aprile – di incontri, approfondimenti e attività interattive porteranno esperti, istituzioni e cittadini a riflettere su temi chiave per il benessere della comunità. La mattina di ogni giornata sarà occupata da convegni e dibattiti, con professionisti nazioanli e internazionali, mentre nel pomeriggio ci saranno attività e iniziative dedicate.

"Con gli Stati Generali della Salute 2025 vogliamo rinnovare il nostro impegno per la promozione e la tutela della salute, coinvolgendo l’intera comunità - sottolinea l’assessore alla salute Giuseppe Giordano, ideatore dell’iniziativa – . Siena è da sempre un polo di ricerca e innovazione nel campo medico e biomedico, e intendiamo valorizzare questa identità attraverso il confronto e la condivisione di idee".

Madrina d’eccezione dell’edizione 2025 è l’attrice e conduttrice Emanuela Tittocchia, che ieri ha condotto la presentazione al Santa Maria della Scala e che sarà coinvolta nella prima giornata con il racconto della sua esperienza e di come l’arte possa salvare una vita: ’L’arte che cura’ è il filo conduttore dell’appuntamento del 22 marzo, che avrà come prima location storica la Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala.

Il 4 aprile, all’Accademia dei Fisiocritici, il tema della seconda giornata sarà ’VICINA: La farmacia dei servizi alla comunità’, dedicato al ruolo centrale delle farmacie come presidi di salute quotidiana. Al termine della mattina, sono previste, su iscrizione, le visite guidate all’Orto Botanico per esplorare l’evoluzione dell’utilizzo delle piante in ambito medico. Nel pomeriggio saranno a disposizione gratuitamente una serie di screening gratuiti presso le farmacie comunali 1 e 2, tra i quali il monitoraggio del grado di saturazione dell’ossigeno, della pressione arteriosa, controllo del peso corporeo e dell’indice di massa corporea.

Ultimo appuntamento il 17 aprile nella Biblioteca Comunale degli Intronati con ’La medicina d’emergenza entra in campo’, un approfondimento sulle nuove frontiere dell’emergenza-urgenza e buone pratiche nazionali e internazionali sulla gestione e organizzazione del Pronto Soccorso. Nella seconda parte della mattinata sarà approfondito il tema della gestione dell’emergenza in ambito sportivo: un appuntamento rivolto alla cittadinanza, ai ragazzi e alle famiglie, oltre che agli addetti ai lavori, per approfondire il tema della prevenzione e della cultura del primo soccorso. Il pomeriggio sarà dedicato a dimostrazioni pratiche di manovre di primo soccorso, al tartarugone dalle 15 alle 17.

Gli Stati Generali della Salute 2025 prevedono anche un ricco programma di eventi collaterali, tra concerti, esibizioni e laboratori, che accompagneranno l’iniziativa per tutto l’anno. L’evento è promosso dal Comune, con Acquedotto del Fiora, Audiomedical Soluzioni Udito, Cooperativa La Cascina, DeGa Solution, Estra, Medihospes, Scotti Ugo Automobili, Terrecablate, Villa il Pavone e Vivenda. Per iscriversi alle giornate e consultare il programma degli Stati generali della salute 2025 è on line l’omonimo sito web.

p.t.