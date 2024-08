Stasera Ligeti, domani Krakauer. Prima assoluta del clarinettista

Ligeti prima, Krakauer poi. Prosegue con un doppio appuntamento, stasera e domani, il Chigiana International Festival Summer Academy ’Tracce’. Stasera, alle ore 21.15, nella Chiesa di Sant’Agostino torna protagonista la musica del compositore ungherese György Ligeti, considerato una delle personalità principali e più originali della Nuova Musica, a cui è dedicato il focus contemporaneo dell’edizione di quest’anno.

A dirigere il concerto, realizzato con il contributo di The Swedish Grants Committee, sarà la bacchetta di Andrea Molino. La serata vedrà l’esecuzione di 4 capolavori di Ligeti: le Sechs Bagatellen, Melodien, la Sonata per viola e il Kammerkonzert für 13 Instrumentalisten. Sul palco si esibiranno 23 artisti, alternandosi gli uni agli altri in diverse formazioni, tra cui il Chigiana Keyboard Ensemble, il celebre flautista Patrick Gallois e il primo contrabbasso dell’Orchestra del Teatro della Scala Giuseppe Ettorre.

I brani documentano le infinite ramificazioni della creatività musicale di György Ligeti, che hanno dato vita ad un percorso musicale unico. Il geniale clarinettista David Krakauer arriva a Siena domani. Nel Cortile del Rettorato, alle ore 21.15, il Chigiana International Festival festeggia il ritorno di uno dei più grandi clarinettisti di tutti i tempi. Krakauer, apprezzato a livello internazionale sia come innovatore della moderna musica klezmer, sia come importante voce nel repertorio jazzistico e classico, nonché docente all’Accademia Musicale Chigiana dal 2016, si esibirà affiancato al pianoforte da Kathleen Tagg e dal Quartetto d’archi formato dagli allievi chigiani. In programma l’esecuzione del brano Suite from Minyan, composto nel 2020 da David Krakauer e Kathleen Tagg.