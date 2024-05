Stasera ’Chétati! . I Boomers accusati dalla Generazione Z’

Aresteatro presenta lo spettacolo ’Chétati! I Boomers accusati dalla Generazione Z’, di e con Gaia Del Vecchio, regia di Francesco Burroni, protagonista stasera alle 21 presso l’Area Verde di Camollia. Lontano dalla modaiola resilienza il percorso poetico-teatrale di Gaia Del Vecchio travolge gli spettatori con il suo flusso lirico-comico-drammatico, raccontando le storie di tutti i giorni di una fanciulla nata esattamente nell’anno 2.000. Uno spaccato sulla vita della GenerazioneZ, con i classici problemi di (in ordine alfabetico e non di importanza) alcool, amici, famiglia, fidanzato, genitori, lavoro, sesso e molto altro ancora. Una generazione che, nonostante i tempi, il progresso, l’emancipazione, ha dovuto fare i conti con la generazione Boomer che, prima di ogni discorso tanto per cominciare ti dicono ’Chétati!!!’, fiorentinismo per ’stai zitta!’ .