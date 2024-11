Stagione del Cercasogni. Al teatro con i più piccoli. Andersen apre il sipario

Si apre al Teatro dei Rozzi con ‘Diario di un brutto anatroccolo’ la stagione del Cercasogni, la programmazione teatrale dedicata ai più piccoli. Primo appuntamento, sabato alle 17, con la rassegna curata da Straligut in collaborazione con i Teatri di Siena, che porta in scena un cartellone ricco, con proposte anche molto diverse tra loro, tra prosa, danza, teatro di figura, teatro visuale e altro ancora. Si parte da Andersen per rileggere la celebre fiaba rivisitandola in un racconto di formazione. In scena Benedetta Pati, Francesca De Pasquale, Antonio Guadalupi e Luca Pastore, per la regia di Tonio De Nitto, in questa produzione Factory Compagnia Transadriatica. Collaborazione al movimento coreografico Annamaria De Filippi, musiche originali di Paolo Coletta, scene di Roberta Dori Puddu, costruzione oggetti scenici Luigi Conte, costumi di Lapi Lou, sarta Maria Rosaria Rapanà e luci di Davide Arsenio. Si apre la rassegna pomeridiana dedicata ai più piccoli, composta da otto spettacoli. Il cartellone proseguirà con ‘Trame su misura, vol.2’ l’11 gennaio, di Giallomare Minimal Teatro. Il 18 gennaio sarà la volta di ‘Bella, bellissima!’, una produzione di Accademia Perduta Romagna Teatri e di Nadia Milani. A febbraio due appuntamenti: l’1 andrà in scena ‘Lulu’ di Claudio Milani e il 15 febbraio l’Orto degli Ananassi con ‘Wroong!’. Il 15 marzo arriverà a Siena la storica compagnia di teatro danza Abbondanza/Bertoni con ‘Romanzo d’Infanzia’, realizzato insieme a Quintavalla e Stori. Il 22 marzo la compagnia Dimitri/Canessa con lo spettacolo vincitore di In-Box Verde 2023 ‘L’orso felice’. In chiusura, il 5 aprile arriverà ‘La Bianca, la Blu e la Rossa’, spettacolo per tutti di Alice Bossi e Teatro Evento. Il Cercasogni, che quest’anno presenta un cartellone ancora più ricco, grazie alla collaudata collaborazione con il Comune e con il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, propone anche una serie di diciotto spettacoli che si svolgeranno di mattina per le scuole, dall’infanzia alle superiori. Un’iniziativa pensata per avvicinare i ragazzi al teatro.

Riccardo Bruni