Staggia, via ai lavori piazza Grazzini: "Aprire ora il cantiere è dannoso"

"Non siamo contro la realizzazione dei lavori, anzi, è giusto accrescere la vivibilità del paese. Soltanto che avremmo preferito evitare il via al cantiere in piazza Grazzini proprio in coincidenza delle Festività". A Staggia Senese alcuni dei commercianti, se da un lato plaudono all’intervento voluto dal Comune di Poggibonsi per la riqualificazione dell’area tramite i finanziamenti del Pnrr, dall’altro evidenziano la particolarità del periodo in cui le operazioni hanno avuto inizio. "A dicembre accogliamo il maggior numero di clienti, data l’imminenza del Natale. Perché partire proprio adesso, senza un avviso o un confronto preventivo con noi titolari di negozi, direttamente interessati? Siamo già penalizzati da tempo, a causa dell’interruzione della Cassia all’altezza di Bellavista. E ora dobbiamo anche fare i conti con i lavori qui, in una superficie già di per sé critica per la carenza di posti per la sosta. Una situazione che, a nostro parere, non invoglia i potenziali clienti a fermarsi per le compere nei nostri esercizi. Ripetiamo, niente da obiettare in merito all’importanza di quella che sarà la nuova piazza Grazzini, ma potremmo menzionare i problemi ai quali vanno incontro i corrieri e gli autotrasportatori che non hanno spazio per operazioni di carico e scarico". Paolo Bartalini