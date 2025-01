Staggia-Bellavista: unite, più forti. I Consigli di Frazione sono realtà

Consigli di Frazione di Staggia Senese e di Bellavista: ci siamo. A Poggibonsi i due organismi di partecipazione, per consentire alla comunità di far sentire la sua voce in merito ad alcune problematiche da affrontare, sono frutto dei passaggi che si sono susseguiti nei mesi scorsi con l’approvazione del regolamento sperimentale e l’apertura dei termini per avanzare le candidatura nelle modalità previste. Diciotto i membri del direttivo del Consiglio di Frazione di Staggia Senese e dieci nel direttivo di Bellavista. Gli abitanti partecipano e forniscono il loro contributo "Un risultato che ci soddisfa in termini di coinvolgimento – dice la sindaca Susanna Cenni – e ringraziamo cittadini e associazioni che hanno aderito a questo progetto sia proponendosi e raccogliendo le firme, quando necessario, sia sottoscrivendo e sostenendo le candidature altrui".

I direttivi dei Consigli di Frazione sono già convocati per la prima seduta (Bellavista per il 21 gennaio, Staggia Senese per il 27) durante la quale provvederanno a eleggere il proprio presidente per iniziare a svolgere la funzione. "Un percorso che entra nel vivo e che ci consentirà strada facendo di verificare il funzionamento sul campo e di continuare ad approfondire il tema - dice l’assessore alla partecipazione Filippo Giomini – e intanto, come promesso, andiamo avanti su tutto il percorso partecipativo. Abbiamo attivato la possibilità di richiedere ulteriori Consigli nella forma dell’assemblea e lo strumento dei Forum che possono essere proposti dai cittadini e anche dall’amministrazione e su questo fronte siamo già al lavoro su tanti temi fra cui Fortezza e donne. I moduli sono sul sito e siamo certi che anche questa possibilità sarà apprezzata e colta dalla comunità".

Ci sono poi i Forum. La proposta di istituirli può venire sia dall’Amministrazione sia dai cittadini (almeno dieci in possesso dei requisiti richiesti: età e residenza) o soggetti portatori di interesse diffuso. In ogni caso i Forum vengono istituiti tramite delibera di Consiglio Comunale. Sono istituti consultivi e propositivi e in quanto tali possono presentare all’Amministrazione pareri e proposte, tramite i propri organismi, nelle materie di competenza e nelle modalità previste dal regolamento. Possono avere natura permanente o temporanea e possono essere su base tematica o territoriale.

Il Consiglio di Frazione nella forma dell’assemblea. Pubblicato sul sito anche il modulo per richiedere alla Giunta l’istituzione di altri Consigli di Frazione, con la sola forma dell’assemblea. Al modulo di richiesta occorre allegare almeno cinque firme (componenti minimi dell’assemblea).