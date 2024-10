Stadio ora più sicuro con il defibrillatore

Uno stadio più sicuro a Poggibonsi. Inaugurato allo Stefano Lotti, tra il settore della tribuna laterale e l’ingresso degli spogliatoi, il defibrillatore donato alla Us Poggibonsi dalla locale Misericordia, in virtù del contributo della Banca di Cambiano e di una nota azienda poggibonsese da sempre impegnata nel sociale e nel sostegno alla pratica agonistica: la Putsch Meniconi con sede a Bellavista. Da quindici anni la Misericordia fornisce a titolo gratuito il servizio ambulanza nelle gare casalinghe dei giallorossi. Adesso è andato a segno un altro progetto di carattere benefico da parte della Misericordia, per effetto dell’apporto dei due soggetti che hanno dato prontamente la loro adesione.

Un prezioso strumento salvavita a disposizione della comunità, in caso di emergenza. Prima l’installazione e successivamente Il taglio del nastro, che si è svolto l’altra sera in viale Marconi alla presenza della sindaca Susanna Cenni, di Franco Renzi, amministratore delegato della Putsch Meniconi, della vice direttrice della Banca di Cambiano, Paola Bonini. Per il sodalizio di casa sono intervenuti il presidente del Poggibonsi Women, Francesco Maria De Mauro, il direttore generale dello stesso team femminile Luciano Mugnaini, una delegazione delle giocatrici del club e il governatore della Misericordia, Vallis Berti, insieme con un nutrito gruppo di volontari con indosso le divise della Confraternita. Addetti di tutte le età che prestano la loro opera disinteressata anche la domenica in occasione delle partite intene della Us Poggibonsi. La benedizione del defibrillatore è avvenuta da parte di Don Angelo della parrocchia dello Spirito Santo a Poggibonsi, nella vicinanze del campo di gioco comunale.

Paolo Bartalini