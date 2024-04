Stadio, lavori urgenti per tornare in campo

È ufficialmente iniziata la corsa contro il tempo per permettere al Siena di tornare a giocare al Rastrello il 21 aprile, data dell’ultima gara casalinga del campionato di Eccellenza già vinto dai bianconeri, per festeggiare con la città la promozione in serie D nel derby con il Mazzola, dopo la stagione giocata a Badesse. Proprio ieri, tramite atto dirigenziale, il Comune ha affidato i primi lavori di manutenzione ordinaria del Franchi all’impresa senese ‘Bernini Emilio’, per permettere nuovamente lo svolgimento delle manifestazioni sportive all’interno della vera casa del Siena Fc, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 15 marzo scorso.

In seguito al sopralluogo allo stadio effettuato nei giorni scorsi per verificarne lo stato di consistenza e manutenzione, il servizio manutenzione immobili ha stilato l’elenco degli interventi immediatamente necessari, che riguarderanno principalmente la pulizia dei canali di gronda, la rimozione e sostituzione delle porzioni di controsoffitto ammalorate, il rifacimento di porzioni di intonaco, la tinteggiatura dei locali interni e opere murarie per adeguamento impianti, per un totale di circa 12mila euro di spesa.

"Stiamo procedendo – ha spiegato l’assessore allo sport ed edilizia sportiva Lorenzo Loré (nella foto) –, come promesso, con i primi lavori di manutenzione successivi al sopralluogo effettuato. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione, pur a capienza ridotta, l’impianto per la partita casalinga del Siena Fc in calendario domenica 21 aprile, anche se sarà necessario il via libera da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Speriamo di dar vita a una grande festa bianconera per celebrare la vittoria del campionato e pensare a un futuro roseo".