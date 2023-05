Stadio ’Frullini’ Approvati lavori da 400mila euro

Approvato dalla Giunta comunale il progetto definitivo per la manutenzione e la riqualificazione dello stadio comunale ’Fabio Frullini’ che ha permesso al Comune di partecipare al bando della Regione per i contributi a sostegno di investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici. Il progetto e i successivi lavori, per un importo totale di 400mila euro, serviranno per completare l’assetto dello stadio garantendone una migliore fruizione e una maggiore sicurezza. Sono previsti lavori per la riqualificazione completa (energetica e impiantistica) del blocco dove sono le tribune coperte, gli spogliatoi, i bagni pubblici e il bar. Prevista anche l’installazione di bagni aggiuntivi per il pubblico adiacenti alle nuove tribune, una nuova tettoia, interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, la demolizione totale dell’edifico dei vecchi spogliatoi su via Mazzini con la successiva realizzazione di un nuovo accesso da via Mazzini. Contemporaneamente saranno completate ed aggiornate tutte le modifiche dell’impianto antincendio delle strutture alle vigenti normative di sicurezza. "E’ un investimento importante – commenta il sindaco Gianluca Sonnini – che riguarda un punto di aggregazione sportivo e sociale di fondamentale importanza per l’intera comunità. Dalle attività sportive legate al calcio, si parla di tre squadre e di un settore giovanile per un totale di circa 270 tesserati, allo svolgimento di manifestazioni tradizionali come i Ruzzi della Conca, lo stadio Frullini svolge un ruolo di rilievo per l’intera cittadina. Le opere serviranno a ridare una nuova veste, maggiore fruibilità e sicurezza all’intero impianto, a vantaggio della Asd Nuova Società Polisportiva Chiusi che lo gestisce".