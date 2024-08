"Stadio Franchi nel degrado. Interventi ora"

La situazione dello stadio ’Franchi’, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione calcistica, è sotto la lente dei tifosi. Ma anche l’associazione Siena Sostenibile accende i riflettori sull’impianto sportivo con un post sui social: "Sicuramente lo stadio (manto erboso compreso) si presenterà in condizioni perfette per la prima gara casalinga di campionato che la Robur disputerà il 15 settembre con il Montevarchi – viene scritto –. Tuttavia, passeggiando nella zona in questione (come già evidenziato dal Siena Club Fedelissimi), anche noi di Siena Sostenibile non possiamo che rimarcare ancora una volta la situazione di diffuso degrado che interessa tutta l’area pubblica circostante allo stadio e dello stesso manto erboso che, agli occhi di semplici cittadini (che al massimo si occupano del giardino di casa), si presenta ancora in condizioni di sofferenza!".

Ma l’associazione non perde la speranza: "Dal Comune arrivano comunque le seguenti precisazioni: quando sarà il momento verrà fatta la semina del prato e, quando necessario, verrà annaffiata e tagliata l’erba. Non ci resta che attendere con occhio vigile – è la conclusione – i momenti giusti e necessari sperando di poter dire “meglio tardi che mai”".

Lo scorso giugno il Comune di Siena aveva investito circa 350mila euro per mettere a disposizione della società Siena Fc gli impianti sportivi ’Artemio Franchi’ e ’Massimo Bertoni’ in vista della prossima stagione sportiva. A queste risorse erano stati aggiunti aggiunti circa 50mila euro già investiti per i primissimi lavori effettuati all’interno dello stadio.