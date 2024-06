Sport&territorio Lunedì parte il Giro podistico della Valdorcia

Tutti di corsa nelle suggestive strade di uno dei territori più belli al mondo. Lunedì 10 torna il Giro Podistico della Valdorcia, edizione numero 24, storica corsa a tappe a cui non manca fascino e blasone. Con l’organizzazione della Polisportiva Chianciano. Una formula che unisce il lato sportivo a quello turistico, tanto che storicamente sono tanti gli atleti che si iscrivono da altre regioni, oltre ai runners locali che hanno la possibilità di partecipare vicino casa ad una manifestazione stimolante sia a livello di percorso che, ovviamente, di paesaggio.

A poche ore dal via si parla di oltre cento partecipanti alla gara, tra questi anche il torritese Leonardo Cialini, della Polisportiva Chianciano (che ha festeggiato il successo di Samuele Cesaroni all’Ecogiro del Lago di Montepulciano), annunciato come in gran forma visti i recenti risultati. Si comincia lunedì alle 17.30 a San Quirico, con la prima tappa ad anello passando per Celamonti per un totale di 12,7 km. Martedì mattina (9.30) l’appuntamento è con la cronoscalata di Vallerese di 2,6 km mentre l’indomani tocca alla Notturna di Chianciano, 6,7 km, con partenza alle ore 20. Dopo il riposo di giovedì, venerdì 14 i podisti si sposteranno a Pienza per la quarta tappa (8,5 km); chiusura sabato a Monticchiello con la tappa di 7,8 km, e luogo dove sarà effettuata la premiazione.

In totale i chilometri da affrontare saranno 38,3, non mancherà la possibilità di assaggiare la cucina con gli iscritti che potranno alloggiare a Chianciano Terme. Premi finali per i primi cinque assoluti uomini e donne e di categoria. I campioni uscenti sono Fabio Anzano e Cristina Del Pero. Dunque sarà una bella festa di sport ma anche l’occasione per scoprire (o riscoprire) le bellezze di cui questo territorio è ricco.

