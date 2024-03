Sportello Passaporti. Apertura straordinaria domani e il 27 marzo

Per favorire l’utenza che ha difficoltà a presentarsi la mattina per depositare la documentazione per il rilascio del passaporto o ritirare il documento, la Questura di Siena aprirà lo sportello nei pomeriggi di domani e mercoledì 27 marzo. L’apertura straordinaria, fortemente voluta dal Questore Milone, è stata prevista proprio per incrementare ulteriormente il servizio a beneficio del cittadino. Il ciclo produttivo dei passaporti continua a mantenere tempi di consegna che si aggirano, in media, intorno ai 10-12 giorni. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il portale ’agenda passaporti’ passaportionline.poliziadistato.it, attraverso le proprie credenziali Spid o carta d’identità elettronica, direttamente dall’utente o tramite gli Uffici anagrafe dei Comuni ad eccezione di Siena, Poggibonsi e Chiusi sedi di uffici di polizia.