Sport e medicina. Incontro tra esperti

Società sportive della Valdelsa partecipano oggi a un incontro dedicato a Sport e medicina. In particolare saranno esaminati gli aspetti legati ai ruoli delle differenti figure professionali impegnate a vantaggio di quanti si dedicano alle attività agonistiche: il medico sportivo, il fisioterapista, il preparatore atletico, il nutrizionista per quanto riguarda l’alimentazione specifica. Iniziativa voluta da Us Poggibonsi e Poggibonsi Women nel quadro dei progetti mirati ad ampliare il raggio di interesse oltre il rettangolo di gioco, coinvolgendo i vari club del circondario. Appuntamento in programma questo pomeriggio alle 17,30 presso la Sala Set del Teatro Politeama in via Trento a Poggibonsi. Gli organizzatori hanno invitato all’interessante evento le rappresentanze di numerosi sodalizi del territorio valdelsano e anche della città di Siena per portare le loro testimonianze in merito alle discipline presenti. Tra i relatori odierni il dottor Paolo Chiti, responsabile sanitario della Us Poggibonsi e cardiologo, quindi il dottor Marco Ferrara, fisioterapista, e la dottoressa Chiara Guazzini, dietologa e nutrizionista.