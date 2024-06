Specializzandi di anestesia-rianimazione vincono la Champions League

I medici specializzandi Luca Gargiulo, Alessandro Lamendola, Francesca Silva e Lorenzo Sorelli hanno presentato alla direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e al Rettore dell’Università di Siena il progetto con il quale hanno vinto la Champions League nell’ambito del Congresso Internazionale SMART-Milano.

La Scuola di Specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore dell’Università di Siena, diretta dal professor Sabino Scolletta, responsabile del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e della struttura di Anestesia e Rianimazione Dea, Traumi e Insufficienze d’Organo dell’AouSenese, a fine maggio si è infatti distinta come la migliore d’Italia nell’ambito della simulazione ad alta fedeltà in terapia intensiva, in sala operatoria e nelle situazioni di ambiente ostile, con il coordinamento del professor Federico Franchi, direttore dell’Anestesia e Rianimazione cardio-toraco-vascolare dell’Aou Senese.

Il direttore generale Antonio Barretta e la direttrice sanitaria Maria De Marco, insieme al Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra hanno assistito alla presentazione del progetto vincitore e si sono complimentati con i medici specializzandi protagonisti della competizione e con la Scuola di Specializzazione in generale per il grande contributo formativo portato avanti negli anni.

All’incontro hanno partecipato i medici specializzandi in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, il dottor Giovanni Sbrana, docente nella scuola di specializzazione e responsabile Gestione maxi emergenze, referente Protezione Civile e UOC Elisoccorso Grosseto (Asl Toscana Sud-Est) che ha contribuito alla formazione in simulazione dei medici specializzandi, e per l’Aou Senese il dottor Pasquale D’Onofrio, direttore dell’Anestesia e Rianimazione perioperatoria e generale, e la dottoressa Francesca Tarantino, direttrice dell’Anestesia e Rianimazione neurochirurgica.