Spazio panoramico al posto dell’ex cinema

Potrebbe esserci una novità nei prossimi mesi a ridosso delle mura del centro storico di Torrita di Siena, ovvero l’abbattimento dell’immobile ex cinema Trieste. Al suo posto, se il progetto andrà a termine, potrebbe nascere uno spazio panoramico affacciato sulla Valdichiana e dei parcheggi. Se ne è parlato a fine agosto durante il consiglio comunale, in cui l’assessore Alfredo Ardanese ha detto che "siamo riusciti a fare un accordo con la Diocesi per demolire il fabbricato e di conseguenza ci dona il terreno". L’operazione di demolizione ha già ricevuto il nulla osta della Sovrintendenza, ha aggiunto Ardanese spiegando poi che "il terreno che rimane all’ente sarà motivo di riqualificazione: un terrazzo sulla Valdichiana, in parte parcheggio, vedremo quando sarà demolito il fabbricato cosa farci, quale sarà il progetto da portare avanti". L’Amministrazione farà una manifestazione di interesse per individuare un operatore che avrà a proprio carico il costo della demolizione (55mila euro) ma a cui sarà concesso di recuperare i metri cubi abbattuti e con un incremento del 30% dei volumi, su un’altra zona del territorio torritese, già edificabile. Un "bonus" del 30% che potrebbe "spingere" gli operatori a partecipare. L’amministrazione non utilizzerà risorse proprie per demolire l’ex cinema ma farà una manifestazione d’interesse e sarà data ampia visibilità all’avviso con tanto di locandine negli esercizi commerciali. Un progetto che, nel caso si concretizzasse (se la manifestazione di interesse va deserta l’immobile non sarà abbattuto), potrebbe dare nuove prospettive tanto dal punto di vista estetico, e quindi turistico, ma anche per la quotidianità dei cittadini, con l’eventuale realizzazione dei parcheggi.

