Spaccata nella notte a Poggibonsi. Rubato denaro in negozio del centro

Si aprono una breccia spaccando la vetrina di un negozio nel centro storico di Poggibonsi. Obiettivi, la cassa e il denaro lì custodito. All’interno, secondo quanto rilevato nelle ore successive ai fatti, una somma inferiore ai duecento euro. In ogni caso, arraffano le banconote e se ne vanno, facendo perdere ogni traccia. Un’azione fulminea l’altra notte a Poggibonsi, in via Borgo Marturi, da parte degli ignoti. Che cercavano a quanto pare esclusivamente i soldi, visto che nessuno degli articoli esposti nella superficie di vendita mancava all’appello in seguito alla verifica della titolare de La Bottega della paglia, l’esercizio commerciale al civico 32 entrato stavolta nelle attenzioni degli ignoti. Nessuno nel quartiere avrebbe udito rumori sospetti, durante le ore consacrate al riposo. Ma al mattino alcuni residenti hanno notato la vetrina in frantumi (il locale si affaccia sul marciapiede che costeggia la strada principale) e hanno avvisato la signora alla conduzione di quel negozio presente da anni e anni nel tessuto commerciale e specializzato in arredi e oggettistica di qualità per la casa. Difficile stabilire in che modo gli autori dell’incursione abbiano agito per introdursi nella struttura. Altrettanto complicato al momento è capire con quali strumenti, per esempio, siano riusciti ad aprirsi il varco e ad avere poi campo libero per "operare". Il compito di ricostruire i contorni della vicenda spetta adesso alle forze dell’ordine, che potrebbero avvalersi anche del contributo delle immagini degli impianti della videosorveglianza installati lungo la strada che in pratica corre in parallelo con via della Repubblica, la via Maestra dei poggibonsesi. Di sicuro, episodi del genere ai danni di negozi non si verificavano da tempo sul territorio, anche in virtù del rafforzamento dei servizi di controllo da parte di Polizia e Carabinieri. Ieri le operazioni per il ripristino della porta di ingresso e per liberare il marciapiede dai frammenti di vetro, dovuti al passaggio dei responsabili dell’incursione. Occorrerà poi ricostituire la vetrina dell’ attività, divenutail bersaglio dei malviventi. Ma il lavoro de La Bottega della Paglia va avanti con la dedizione di sempre, per offrire ai clienti i suoi prodotti eleganti, raffinati. Un impegno che vuole essere superiore a qualsiasi tipo di disagio dovuto a certi avvenimenti.

Paolo Bartalini