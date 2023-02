"Spaccata la vetrata della farmacia con l’auto: erano in tre"

Senza scrupoli. Ingranata la marcia, a tutta velocità hanno usato la macchina come una sorta di ’ariete’ per sfondare in un attimo la porta di ingresso più la vetrina laterale della farmacia Laguardia in piazza Togliatti a San Miniato. Entrati dentro hanno puntato dritto ai soldi scappando con poche decine di euro. "Ma il danno è grosso, non ci era mai accaduto un fatto del genere. Solo qualche anno fa registrammo un tentativo ma non ce la fecero neppure ad entrare", ricorda il titolare della farmacia Antonio Laguardia. Che sottolinea al contempo "la solidarietà ricevuta dall’intero quartiere per l’accaduto. Qualcuno ci ha anche abbracciato, commosso. Questa è una zona dove non passano turisti: ci conosciamo tutti per nome, siamo una grande famiglia. E’ stata l’unica cosa bella di questo inizio di giornata".

L’allarme è scattato alle 5.45. Mancava poco all’apertura del forno e del bar. Ma la banda non se ne è preoccupata. "Erano tre persone – prosegue Laguardia – che con un’auto hanno fatto retromarcia sfondando appunto la porta d’ingresso. La polizia è intervenuta subito e anche io sono corso qui trovando un bel disastro. Sono rimasti all’interno non più di 5 minuti senza prendere però alcun tipo di farmaco. Ai ladri interessavano soltanto i soldi. Dritti verso la cassa dove c’era qualche foglio da 5 euro, le monete. Hanno controllato anche negli altri cassetti delle scrivanie ma non ci teniamo nulla".

All’interno sono entrati solo in due, il volto travisato per non essere riconoscibili. Poi la fuga. Una sequenza ricostruita grazie ad una telecamera interna mentre non ce ne sono all’esterno della farmacia, se non di altre attività che la polizia ha già provveduto a prelevare. Dopo i rilievi gli agenti sono tornati alla farmacia Laguardia in mattinata per chiarire se oltre alla manciata di soldi erano stati rubati anche medicinali, cosa esclusa. Mentre veniva messo un foglio che invitava i clienti ad entrare da un altro accesso, il titolare allertava il fabbro per trovare una soluzione rapida al fatto che la porta è stata scardinata e i vetri antisfondamento ridotti a ragnatele. Gli investigatori cercheranno grazie alle telecamere dell’area di individuare la vettura con cui è stata compiuta la spaccata.

La.Valde.