Sovicille, Pallassini in pole per sfidare Gugliotti

Conto alla rovescia per la scelta dei candidati a sindaco del centrodestra, che ieri si è riunito per fare il punto della situazione in vista delle elezioni di giugno. Al tavolo convocato nel pomeriggio di ieri si sono confrontati il parlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti con Elena Burgassi, Riccardo Megale e Andrea Corsi per la Lega, Alessandro Pallassini e Paolo Salvini per Forza italia, Alberto Lucioli per l’Unione di centro.

Il comunicato finale parla di un tavolo, che "ha proseguito il lavoro sulle candidature per le prossime elezioni amministrative in un clima di grande unità, armonia e condivisione". E ancora: "Sono state prese importanti decisioni e conferme – si spiega –: in primo luogo sono state ufficializzate le candidature di Gianfranco Maccarone a Montepulciano, di Mattia Savelli a Sinalunga e di Antonio Lavecchia a San Gimignano (che proprio oggi presenterà la lista con cui lanciare la sfida al sindaco uscente Andrea Marrucci)".

Poi il colpo di scena: "Il tavolo del centrodestra ha chiesto unanimamente ad Alessandro Pallassini (coordinatore provinciale di Forza Italia) la disponibilità a candidarsi a sindaco di Sovicille, quest’ultimo scioglierà nei prossimi giorni la riserva".

Poche parole per cancellare con un colpo di spugna gli insistenti rumors che nei giorni scorsi circolavano sulla scelta dell’ex capo di Gabinetto del sindaco Luigi De Mossi, Daniele Tacconi, come emissario nei vari comuni della provincia per sondare eventuali candidature.

Non solo: in poche righe è stata smentita anche un’altra indiscrezione che dava l’ex assessore della Giunta De Mossi, Francesca Appolloni, come possibile candidata a sindaco proprio nel Comune di Sovicille dove invece la scelta è ricaduta sull’azzurro Pallassini. "Molto ben avviato il lavoro negli altri comuni – aggiunge il comunicato ufficiale –, dove sono in valutazione molti profili sia per le candidature a sindaco sia per le candidature in Consiglio comunale, nell’ottica di garantire la migliore proposta politica in alternativa al malgoverno del Partito democratico". Infine l’annuncio: "Il centrodestra già nei prossimi giorni tornerà a riunirsi per proseguire il lavoro, in maniera unitaria, nell’ottica di vincere in tutti e 29 Comuni della provincia ed estendere l’azione amministrativa di buon governo che è già cominciata nel capoluogo".