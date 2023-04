La rete regionale dei servizi per l’impiego si rafforza anche in provincia di Siena. Nascono gli sportelli decentrati di Gaiole in Chianti e Sovicille, inaugurati ieri mattina dall’assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini assieme ai sindaci dei due Comuni, Michele Pescini e Giuseppe Gugliotti. Rientra nel piano di rafforzamento della rete previsto da Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive inserito nel Pnrr. I due sportelli della rete regionale hanno sede all’interno delle due biblioteche comunali. A Gaiole in Chianti (via Marconi 27, ingresso primo piano da via Dante Alighieri) lo sportello sarà aperto con cadenza quindicinale il martedì dalle 9 alle 13, a Sovicille (viale Mazzini 2, edificio ex Limonaia) sempre nello stesso orario ma ogni venerdì. Svolgeranno servizi di prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione, servizi alle imprese, accoglienza e prima informazione, informazione orientativa per i giovani sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e sul programma Garanzia Giovani.

Attualmente nella provincia di Siena sono presenti cinque centri per l’impiego nelle sedi di Siena, Poggibonsi, Montepulciano, Sinalunga e Abbadia San Salvatore.