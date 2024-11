Sottopassaggio, ok al progetto dell’hub turistico

Va avanti il progetto di realizzazione dell’hub turistico del Comune di Siena nel sottopassaggio alla Lizza. La giunta ha approvato ieri il progetto esecutivo relativo alle opere di carattere edilizio, strutturale e impiantistico. La delibera è stata presentata dall’assessore al turismo, Vanna Giunti. Il progetto esecutivo dei lavori prevede una spesa complessiva di oltre un milione di euro. In particolare, si legge nell’atto, il ministero del Turismo ha autorizzato una rimodulazione del finanziamento per il progetto del “Siena Tourism Hub”, incrementando il lotto relativo ai lavori edili e impiantistici di 425.326,05 euro. Allo stesso tempo, è previsto nel medesimo locale del sottopassaggio La Lizza un intervento di rifacimento dei bagni pubblici comunali, facente parte del progetto di “Riqualificazione dei bagni pubblici comunali”, per un importo di 155.067,15 euro, già disponibile nel quadro economico. Con un atto dirigenziale è stata decisa l’unificazione dei due interventi, considerando la coincidenza della loro ubicazione. Il rifacimento dei bagni del sottopassaggio La Lizza è stato così inglobato nel progetto del Siena Tourism Hub.

L’analisi dell’intervento ha evidenziato la necessità di un ulteriore finanziamento pari a 500mila euro, da integrare mediante un mutuo a carico del bilancio comunale 2025. In questo modo, il costo complessivo del progetto, che comprende lavori di carattere edilizio, strutturale e impiantistico per il sottopassaggio La Lizza, è stato determinato in poco più di un milione di euro.

"Il Siena Tourism Hub – ha dichiarato l’assessore Vanna Giunti – rappresenta una sintesi di innovazione e tradizione. L’approvazione di questo progetto non consentirà solo di migliorare l’esperienza dei visitatori, ma rafforzerà anche il posizionamento di Siena come destinazione culturale d’eccellenza, sostenendo l’economia locale e integrando il patrimonio storico con le nuove tecnologie. Inoltre, nell’ambito del progetto, verrà riqualificato il sistema dei bagni pubblici presenti nella stessa area, garantendo un miglior servizio ai cittadini e ai turisti".