Sostegno di Frog agli animalisti, lettera al rettore

"L’amministrazione comunale ha provveduto a inviare una nota al Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra per esprimere il proprio disappunto per il sostegno del collettivo Frog alla manifestazione animalista dello scorso agosto, invitando l’ateneo a verificare se certi comportamenti costituiscano motivi ostativi all’erogazione di contributi sulla base della normativa regolamentare interna o comunque in attuazione dei principi generali sanciti dalla legge 241 del 1990". Così l’assessore ai rapporti con l’università del Comune di Siena, Vanna Giunti, ha risposto all’interrogazione del consigliere Enzo De Risi (Fratelli d’Italia), poi sottoscritto da tutto il gruppo Fdi, in merito a quanto comparso sul profilo Instagram del Collettivo Frog sul sostegno dato alla protesta che gli animalisti hanno inscenato il 16 agosto scorso immergendosi dentro Fonte Gaia.

"Le spese sostenute dal Comune ha chiarito Vanna Giunti - ammontano a 1838 euro la valutazione tecnica dello stato del luoghi dopo gli accadimenti; la valutazione tecnica con esperti relativa alla modalità di rimozione della sostanza di colore nero sversato nella Fonte; la mano d’opera per intervento di pulizia; la mano d’opera per sostituzione elementi illuminazione compromessi; la mano d’opera e forniture per riempimento fonte; le attività di monitoraggio post intervento per verifica del ripristino delle condizioni preesistenti agli accadimenti. I manifestanti sono stati identificati e sanzionati e hanno avuto la consegna del foglio di via da parte della Questura di Siena. L’amministrazione valuterà se agire con gli organi competenti".