Sono 78 in gara per il miglior vin santo

Montefollonico, caratteristico borgo distante pochi chilometri da Torrita di Siena, è pronto a celebrare con due giorni pienamente dedicati al tipico vino passito, sabato 26 e domenica 27 aprile, il vinsanto. Per tutto il fine settimana nel centro storico di Montefollonico sarà possibile degustare i vini in concorso per il titolo di "Il miglior vin santo fatto in casa", che quest’anno ha registrato una partecipazione record con 78 produttori amatoriali iscritti.

Tra varie iniziative a tema e il mercato di prodotti a km0, ecco il programma della manifestazione organizzata da Proloco di Montefollonico e Comune in collaborazione con Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese. Gli appuntamenti nella prima giornata sono, alle 10 in Piazza Cinughi, l’apertura del mercato dei prodotti a km 0, che si ritrova il giorno seguente, e il convegno, a cura dell’IISS "Angelo Vegni" - Le Capezzine, dal titolo "L’arte del Vinsanto, storia, tecniche produttive e caratteri di unicità", nella Chiesa del Triano.

Nel pomeriggio, alle 15, spazio ai giochi popolari con la caccia al tesoro ai giardini e il tiro del panforte in piazzetta dei Caduti. Alle 20, nel corso di una cena di piatti a base di vin santo presso il ristorante La Chiusa, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso "Il miglior vin santo fatto in casa". Una commissione di valutazione organolettica nominata dall’amministrazione comunale si è riunita il 3 aprile per giudicare in forma anonima i vini in concorso e stilare due classifiche, vin santo dolce e vin santo secco.

Domenica 27 aprile parte da Torrita, da piazza Matteotti alle 9, la passeggiata naturalistica da percorrere a piedi o in mountain bike che conduce a Montefollonico attraverso il Sentiero del vin santo. L’iniziativa è coordinata dalla Proloco di Torrita di Siena.